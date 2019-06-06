جاد شويري: هذه الكليبات الأقرب لقلبي

كشف الفنان اللبناني "جاد شويري"، عن أقرب الكليبات الغنائية لقلبه التي قدمها عبد مدار مشواره الفني كمخرج كليبات مع أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي.









وقال "شويري": "كليب "ملكة جمال الروح" مع جورج وسوف، و"يا بنتي قلبي عليكِ" مع العملاق وديع صافي، وكليب "غريبة هالدني" مع نوال الزغبي، و"عادي مع سيرين عبد النور"، و"بعدو" لمايا دياب وكل الكليبات التي قدمتها أحببتها كثيرًا".









يذكر أن جاد شويري يستعد لطرح أغنية جديدة قريبًا باللهجة المصرية.