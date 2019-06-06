ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الرئيس الفلسطيني يدين الهجوم الإرهابي في العريش

الخميس 06/يونيو/2019 - 03:00 ص
الرئيس الفلسطيني يدين الهجوم الإرهابي في العريش
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أدان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الهجوم الإرهابى الجبان الذى أدى إلى استشهاد ضابط وعدد من جنود الجيش بمدينة العريش فجر الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الرئيس عباس قدم فى برقية تعزية، بعثها للرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، باسمه شخصيا وباسم دولة فلسطين وشعبها، التعازى للرئيس السيسى وللعائلات الثكلى بهذا المصاب الجلل.

وأكد الرئيس عباس، فى البرقية، وقوف الشعب الفلسطينى وقيادته إلى جانب الشعب المصرى وقيادته فى مواجهة الإرهاب الأعمى الذى يستهدف أمن مصر وسلامة أراضيها.

وجاء فى البرقية "تلقينا الخبر ببالغ التأثر، وندين بأشد العبارات هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، ونحن على ثقة بأن الجيش المصرى وقوات أمنه البطلة ستواصل رسالتها لخلق الأمن والاستقرار فى ربوع مصر الغالية، تحت قيادة فخامتكم، داعين الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظكم ومصر وشعبها الشقيق بأمن وخير وسلام".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
20:45
-
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي