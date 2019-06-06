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حسن الرداد ينعى شهداء كمين العريش

الخميس 06/يونيو/2019 - 02:28 ص
حسن الرداد ينعى شهداء كمين العريش
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الفجر الفني
 
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نعى الفنان حسن الرداد، شهداء الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش جنوب العريش.

وغرد "الرداد"، عبر صفحته بموقع "تويتر"، "البقاء لله فى شهدائنا من رجال #الشرطة الشرفاء، هم عند ربهم إن شاء الله #شهداء فى سبيل دفاعهم عن تراب الوطن، اللهم صبر اهلهم ، أما الإرهاب الداعر فلن يستطيع ان ينال من #مصرنا الحبيبة .#الارهاب_لا_دين_له".

كانت وزارة الداخلية أعلنت ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر 5 يونيو الجاري.

وأسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث، عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد - دائرة قسم شرطة ثالث العريش، وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات؛ فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعُثر بحوزتهم على "14 بندقية آلية، ۳ عبوات مُتفجرة، ۲ حزام ناسف".
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