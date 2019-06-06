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تغطية مباشرة.. مباراة البرازيل وقطر Brazil VS Qater بث مباشر بدون تقطيع (منقولة عبر beIN SPORT)

الخميس 06/يونيو/2019 - 02:36 ص
تغطية مباشرة.. مباراة البرازيل وقطر Brazil VS Qater بث مباشر بدون تقطيع (منقولة عبر beIN SPORT)
البرازيل وقطر
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الفجر الرياضي
 
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تغطية مباشرة.. مباراة البرازيل وقطر Brazil VS Qater بث مباشر بدون تقطيع (منقولة عبر beIN SPORT)  

تقام اليوم الخميس مباراة البرازيل وقطر وذلك لحساب المباريات الدولية الودية التي تقام استعداداً لبطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في البرازيل يوم الرابع عشر من شهر يونيو المقبل.

 تغطية مباشرة.. مباراة البرازيل وقطر Brazil VS Qater بث مباشر بدون تقطيع (منقولة عبر beIN SPORT)  


ويطمح المنتخب القطري الفائز بلقب كأس أمم آسيا الأخيرة أن يتوفر على العناصر الأساسية التي سيخوض بها غمار بطولة كوبا أمريكا كضيف شرف على البطولة من القارة الآسيوية.

 تغطية مباشرة.. مباراة البرازيل وقطر Brazil VS Qater بث مباشر بدون تقطيع (منقولة عبر beIN SPORT)  


في المقابل تعتبر مباراة قطر بالنسبة للمنتخب البرازيلي تحدي قوي لتجربة العناصر الجديدة التي إنضمت إلى القائمة للمرة الأولى.

 تغطية مباشرة.. مباراة البرازيل وقطر Brazil VS Qater بث مباشر بدون تقطيع (منقولة عبر beIN SPORT)  


حيث شهدت قائمة المنتخب البرازيلي خروج الكثير من اللاعبين المميزين على غرار مالكوم لاعب برشلونة ونجم ريال مدريد مارسيلو بالإضافة إلى بطل أوروبا رفقة ليفربول فابينهو.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

 

وستكون المباراة مذاعة حصرياً على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكبير يوسف سيف.


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