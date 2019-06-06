مقتل فتاة بطلق ناري في الإسماعيلية

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لقيت فتاة مصرعها متأثرة بجرحها، وذلك إثر إصابتها بطلق ناري في الصدر أثناء تواجدها بمحيط منزلها الكائن بمنطقة الحكر دائرة ثان محافظة الإسماعيلية.



كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من الرائد أيهاب صالح رئيس مباحث قسم شرطة ثان يفيد بتلقيه بلاغا عن مقتل فتاة تدعي، شيماء. ص. أ " 17 عامًا " وذلك متأثرة بجرحها بطلق ناري في الصدر أثناء تواجدها بمحيط منزلها الكائن بمنطقة الحكر دائرة قسم شرطة ثان.



وتم التحفظ علي جثة الفتاة في ثلاجة مستشفي الإسماعيلية العام، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الواقعة.

