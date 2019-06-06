عاجل.. التشكيل الرسمي لموقعة البرازيل وقطر الودية

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تشكيل نجوم السيليساو، استعدادا لمواجهة نظيره القطري بعد قليل في مباراة ودية في إطار التحضير لبطولة كوبا أمريكا.

وضم تشكيل البرازيل كلا من :-

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : ألفيش - ماركينهوس - ميراندا - فيليبي لويس

خط الوسط : كاسيميرو - أرثر - كوتينيو

خط الهجوم : نيمار - جابريل جيسوس - ريتشاردسون.

البدلاء :- كاسيو - فيليبي - تياجو سيلفا - إيدير ميليتاو - أليكس ساندرو - ألان - فيرناندينهو - لوكاس باكيتا - دافيد نيريس.

أما تشكيل منتخب قطر

سعد الشيب - عبد العزيز حاتم - أكرم عفيف - بيدرو - عاصم مدابو - سالم الهاجري - عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي - حسن الهيدوس - المعز علي.