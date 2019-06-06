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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بالتسمم الغذائي في الإسماعيلية

الخميس 06/يونيو/2019 - 02:01 ص
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بالتسمم الغذائي في الإسماعيلية
مصابون - صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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أصيب 6 أشخاص بحالة من التسمم الغذائي، وذلك جراء تناولهم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أثناء تواجدهم بسوق قرية سرابيوم دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة كلا من سحر محمود شمروخ 21 عامًا، ومنه الله محمود 23 عامًا، وايمان محمود شمروخ 23 عامًا، ودعاء جلال الدين محمد 26 عامًا، غادة مرعى محمود 5 سنوات، ومنه مرعى محمود 4 سنوات، وجميعهم مقيمين قرية سرابيوم ومصابين بحالة من التسمم الغذائي.

وتم نقلهم إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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