نجم ريال مدريد يقرر الرحيل.. ومفاجأة عن وجهته المقبلة

باتت أيام الكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد معدودة داخل جدران النادي الملكي، حيث اقترب من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي، حسبما أشارت إليه تقارير صحفية في إسبانيا.

وأفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن نافاس القريب من الرحيل عن ريال مدريد ربما بكون بديلا للإيطالي جون لويجي بوفون في باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أعلن ناديه رحيله عقب نهاية عقده في ٣٠ يونيو الجاري.

وأضافت الصحيفة بأنه على الرغم من اهتمام عدة أندية بضم الحارس الكوستاريكي إلا أنه قد ينضم لبطل الدوري الفرنسي.