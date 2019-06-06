ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم ريال مدريد يقرر الرحيل.. ومفاجأة عن وجهته المقبلة

الخميس 06/يونيو/2019 - 01:33 ص
نجم ريال مدريد يقرر الرحيل.. ومفاجأة عن وجهته المقبلة
ريال مدريد
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

باتت أيام الكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد معدودة داخل جدران النادي الملكي، حيث اقترب من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي، حسبما أشارت إليه تقارير صحفية في إسبانيا.

 

وأفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن نافاس القريب من الرحيل عن ريال مدريد ربما بكون بديلا للإيطالي جون لويجي بوفون في باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أعلن ناديه رحيله عقب نهاية عقده في ٣٠ يونيو الجاري.

 

وأضافت الصحيفة بأنه على الرغم من اهتمام عدة أندية بضم الحارس الكوستاريكي إلا أنه قد ينضم لبطل الدوري الفرنسي.

Advertisements
المزيد عن: مشاهدة مباراة البرازيل وقطر كورة لايف قطر والبرازيل رياضة بدون تقطيع بث مباشر الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
20:45
-
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
-
x
02:30
-
قطر - أساسي