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الكينج محمد منير يغنى فى مهرجان جرش بالأردن بعد غياب 17 عاما

الخميس 06/يونيو/2019 - 01:30 ص
الكينج محمد منير يغنى فى مهرجان جرش بالأردن بعد غياب 17 عاما
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الفجر الفني
 
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يستعد الكينج محمد منير لشد رحاله إلى المملكة الأردنية، للمشاركة في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان جرش للثقافة والفنون، والذى تنطلق صفارة بدايته مساء الخميس 18 يوليو المقبل.


وتعيد هذه الإطلالة المنتظرة الكينج منير لأحضان جمهوره الأردنى بعد غياب قرابة 17 سنة منذ أول مشاركاته فى المهرجان الدولى عام 2002 فى دورته الـ21 آنذاك، ويعد جرش الكرنفال الموسيقى الأقدم والأهم فى الأردن وتحتضنه سنويًا المدينة الأثرية شمالى البلاد، كما يعتبر الوجهة الأساسية فى مجال السياحة والفنون فى المملكة، ويعود هذا العام بدورته الرابعة والثلاثين بدماء فنية جديدة تحت إدارة أيمن سماوى، ويضم  فى لائحته الأولية مشاركة نخبة من ألمع النجوم العرب، منهم الللبنانية نانسى عجرم والفلسطيني محمد عساف والموسيقار الكبير مارسيل خليفة.

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