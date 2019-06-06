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عاجل.. "المولد" يقرب نجم الزمالك من الدوري السعودي

الخميس 06/يونيو/2019 - 01:01 ص
عاجل.. المولد يقرب نجم الزمالك من الدوري السعودي
الزمالك
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علي نبوي
 
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كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي اتحاد جدة في التعاقد مع لاعبه السابق محمود عبد المنعم "كهربا".

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط السعودية فإن هناك رغبة عدد من صناع القرار في نادي الاتحاد في عودة محترفي الفريق السابق المصري محمود كهربا والكويتي فهد الأنصاري مع الكتيبة الاتحادية في منافسات الموسم قبل الماضي، قبل عودة الأول إلى فريقه الزمالك واحتراف الآخر في نادي الفيصلي حيث قدم معه عطاء فنياً جيداً.

 

وأضافت الصحيفة بأن إدارة الاتحاد تسعى لدعم صفوف الفريق بلاعب مدافع وأخر في منتصف الملعب يجيد اللعب على الأطراف بديلاً عن فهد المولد الموقوف بقرار تأديبي من لجنة المنشطات.

عاجل.. "المولد" يقرب نجم الزمالك من الدوري السعودي
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