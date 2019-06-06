Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER

تقام اليوم الخميس مباراة البرازيل وقطر وذلك لحساب المباريات الدولية الودية التي تقام استعداداً لبطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في البرازيل يوم الرابع عشر من شهر يونيو المقبل.

Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER





ويطمح المنتخب القطري الفائز بلقب كأس أمم آسيا الأخيرة أن يتوفر على العناصر الأساسية التي سيخوض بها غمار بطولة كوبا أمريكا كضيف شرف على البطولة من القارة الآسيوية.

Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER





في المقابل تعتبر مباراة قطر بالنسبة للمنتخب البرازيلي تحد قوي لتجربة العناصر الجديدة التي إنضمت إلى القائمة للمرة الأولى.

Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER





حيث شهدت قائمة المنتخب البرازيلي خروج الكثير من اللاعبين المميزين على غرار مالكوم لاعب برشلونة ونجم ريال مدريد مارسيلو بالإضافة إلى بطل أوروبا رفقة ليفربول فابينهو.

Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER





ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER





وستكون المباراة مذاعة حصرياً على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكبير يوسف سيف.



