ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER

الخميس 06/يونيو/2019 - 12:47 ص
Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER
البرازيل وقطر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER

تقام اليوم الخميس مباراة البرازيل وقطر وذلك لحساب المباريات الدولية الودية التي تقام استعداداً لبطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في البرازيل يوم الرابع عشر من شهر يونيو المقبل.

 Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER


ويطمح المنتخب القطري الفائز بلقب كأس أمم آسيا الأخيرة أن يتوفر على العناصر الأساسية التي سيخوض بها غمار بطولة كوبا أمريكا كضيف شرف على البطولة من القارة الآسيوية.

 Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER


في المقابل تعتبر مباراة قطر بالنسبة للمنتخب البرازيلي تحد قوي لتجربة العناصر الجديدة التي إنضمت إلى القائمة للمرة الأولى.

 Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER


حيث شهدت قائمة المنتخب البرازيلي خروج الكثير من اللاعبين المميزين على غرار مالكوم لاعب برشلونة ونجم ريال مدريد مارسيلو بالإضافة إلى بطل أوروبا رفقة ليفربول فابينهو.

 Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER


ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

 Copa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر بث مباشر (beIN SPORT) مباراة ودية bRaZiL VS qAtER


وستكون المباراة مذاعة حصرياً على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكبير يوسف سيف.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
20:45
-
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
-
x
02:30
-
قطر - أساسي