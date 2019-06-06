إطلالة بالأخضر لـ أصالة في حفلها بالسعودية

نشرت الفنانة السورية أصالة، صورًا لإطلالتها في حفلها الغنائي الذي أٌقيم بالدمام في السعودية أمس، الأربعاء.









وظهرت "أصالة"، خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، بفستان من اللون الأخضر اللامع، وعلقت: "كانت حفلة حلوة واستمعت مع أهلها الطيبين".









يذكر أن آخر أعمال أصالة الفنية، أغنية "بنت أكابر" التي طرحتها في أبريل الماضي، وحققت 17 مليون مشاهدة على موقع فيديوهات "يوتيوب".



