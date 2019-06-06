هطول أمطار متوسطة على مدينة تبوك السعودية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات منطقة تبوك شملت مركز علقان وضواحيه ومركز الزيته وضواحيه بمحافظة حقل، وعلى محافظة ضباء شملت مركز الديسة، وعلى محافظة الوجه شملت مركز النشيفة ومركز بداء ومركز الفارعة وضواحيه، وعلى محافظة أملج شملت مركز الشبحة.



