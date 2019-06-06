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هطول أمطار متوسطة على مدينة تبوك السعودية

الخميس 06/يونيو/2019 - 12:35 ص
هطول أمطار متوسطة على مدينة تبوك السعودية
أمطار - صورة أرشيفية
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ذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات منطقة تبوك شملت مركز علقان وضواحيه ومركز الزيته وضواحيه بمحافظة حقل، وعلى محافظة ضباء شملت مركز الديسة، وعلى محافظة الوجه شملت مركز النشيفة ومركز بداء ومركز الفارعة وضواحيه، وعلى محافظة أملج شملت مركز الشبحة.

كما هطلت أمطار خفيفة على مراكز منطقة تبوك شملت مركز القليبة ومركز نعمي وضواحيه وعلى مركز حالة عمار وضواحيه.
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