تعقد انتقال دي ليخت لبرشلونة لهذا السبب

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن هناك صعوبات كبيرة تواجه إتمام نادي برشلونة الإسباني، تعاقده مع المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت.



وأوضح الإعلامي جوسيب ماريا "راديو كاتالونيا" بقوله: "صفقة إنتقال دي ليخت إلى برشلونه تعطلت ؤأصّبحت صعبة بسبب العقوبة التي تلقاها وكيل أعماله مينو رايولا". وأوضح الإعلامي جوسيب ماريا "راديو كاتالونيا" بقوله: "صفقة إنتقال دي ليخت إلى برشلونه تعطلت ؤأصّبحت صعبة بسبب العقوبة التي تلقاها وكيل أعماله مينو رايولا".



