تعقد انتقال دي ليخت لبرشلونة لهذا السبب
الخميس 06/يونيو/2019 - 12:30 ص
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن هناك صعوبات كبيرة تواجه إتمام نادي برشلونة الإسباني، تعاقده مع المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت.
وأوضح الإعلامي جوسيب ماريا "راديو كاتالونيا" بقوله: "صفقة إنتقال دي ليخت إلى برشلونه تعطلت ؤأصّبحت صعبة بسبب العقوبة التي تلقاها وكيل أعماله مينو رايولا".
وأضاف: "مينو رايولا غائب لإنّشغاله لإيجاد حلّ لهذه القضية، حيث لا يُريد أحد غيره متابعة إجراءات هذا الإنتقال، والإتفاق على كل شيء تحديداً على قيمة الصفقة".
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