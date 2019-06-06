ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السعودية والكويت يدينان هجوم العريش.. ويؤكدان وقوفهما مع مصر ضد الإرهاب

الخميس 06/يونيو/2019 - 12:25 ص
السعودية والكويت يدينان هجوم العريش.. ويؤكدان وقوفهما مع مصر ضد الإرهاب
الملك سلمان بن عبدالعزيز - خادم الحرمين
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر، أدى إلى سقوط شهداء من عناصر الأمن.

وذكرت وكالة " واس" أن المصدر قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

كما أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش ، وشدد المصدر على أن بشاعة العمليات الإرهابية واستهدافها البشرية واستقرار العالم تؤكد ضرورة تكثيف التعاون والجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة".

وأشار إلى تضامن دولة الكويت مع الأشقاء بمصر في جهودهم لمكافحة الإرهاب والعنف الذي يستهدف أمنها وسلامة أبنائها معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
20:45
-
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
-
x
02:30
-
قطر - أساسي