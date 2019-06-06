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تصريح ناري من رئيس الوداد بعد قرار إعادة نهائي دوري الأبطال

الخميس 06/يونيو/2019 - 12:26 ص
تصريح ناري من رئيس الوداد بعد قرار إعادة نهائي دوري الأبطال
سعيد الناصيري
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وكالات
 
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قال رئيس الوداد المغربي، سعيد الناصيري، إن "كاف" أنقذ سمعة الكرة الأفريقية ومصداقية اللعبة، بقرار إعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في أرض محايدة.

 

أضاف: "لم يساورنا الشك للحظة واحدة في أننا أصحاب حق، والحق يؤخذ ولا يعطى، العالم وليس أفريقيا وحدها تابع تلك الأحداث والفضيحة، وكان من الواجب أن يصلح ما يمكن إصلاحه".

 

وتابع: "دفوعاتنا كانت قوية ومقنعة، وبالتالي القرار انتصار للعدالة والحق، ولا يسعني إلا أن أهنئ لاعبي الوداد على تتويجين، واحد بالدوري أمس، والثاني اليوم بهذا القرار الذي لا يقل عن اللقب".

 

وأردف: "حظينا بتعاطف كبير من طرف أندية قارية، وإعادة المباراة قرار عادل لا يبخس أي طرف حقه، يجب أن تتحلى كل الأطراف بالهدوء لأن هذه مجرد لعبة لها قوانين تحكمها، وفي نهاية المطاف من كان يستحق الإنصاف ناله".

 

وأكمل: "ليس اللاعبون وحدهم من شعروا بالإحباط الشديد لما عاشوه في رادس، جماهير النادي بدورها عانت الكثير، وتحملت أشياء لم يعد المجال يسمح لذكرها من جديد".

 

واستطرد: "الوداد بشموخه وعراقته، وسيظل يمد يديه لكل الفرق قارياً وعربياً، من أجل تعاون مثمر، لكن مع احترام قواعد اللعبة".

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