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تشيلسي ينقلب على ساري ويُعقد انتقاله إلى تشيلسي

الخميس 06/يونيو/2019 - 12:13 ص
تشيلسي ينقلب على ساري ويُعقد انتقاله إلى تشيلسي
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عمر عبدالعزيز
 
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قام نادي تشيلسي الإنجليزي بتعطيل انتقال المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد أن قام مسؤولو تشيلسي بوعد ساري بتركه يرحل إلى يوفنتوس بدون أية تعويضات قبل 6 أسابيع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي إيطاليا" فإن مسؤولي البلوز الآن قد تراجعوا عن رأيهم ويريدون تعويضات، لكن وكيل أعماله فالي رمضاني يحاول أن يقنعهم بتركه يرحل بدون أية تعويضات.

وأفادت التقارير الإيطالية الأخيرة، إلى أن تشيلسي يطلبون 6 ملايين يورو لفسخ عقد ساري، والسماح له بالتوجه لتدريب البيانكونيري.

وفي السياق ذاته، كشف أحد الصحفيين الإيطاليين، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال بإمكان تشيلسي إقناع ساري بالبقاء بمنحه عقد جديد براتب ضخم.
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