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وفاة الفنانة ناهد حسين.. وشقيقتها رجاء تكشف وصيتها

الخميس 06/يونيو/2019 - 12:02 ص
وفاة الفنانة ناهد حسين.. وشقيقتها رجاء تكشف وصيتها
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الفجر الفني
 
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تصدرت الفنانة الراحلة ناهد حسين، مؤشرات البحث جوجل بعد إعلان خبر وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ودفنها فى مقابر العائلة اليوم.

وشيع جثمان الفنانة ناهد حسين من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم ودفنت في مقابر العائلة بالبساتين، وأثار عدم إقامة عزاء للراحلة تساؤلات البعض إلا ان عائلتها أكدت ان الأمر يعود لوصيتها.

وكانت الرحلة قدمت عددا قليلا من الأعمال الدرامية لم يتجاوز عددها الـ 25 عملا كان البداية من خلال عش المجانين، عكس شقيقتها الفنانة رجاء حسين التى استمرت بشكل منتظم فى الفن.
 

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