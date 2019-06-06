تعرف على المكان الذي هرب إليه منفذي هجوم كمين العريش بعد تنفيذ عمليتهم الخسيسة

استيقظت مصر صباح الأربعاء، على فاجعة إرهابية، بالتزامن مع صلاة عيد الفطر، باستهداف إرهابيين لكمين أمني بالعريش أسفر عن إستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين خلال الهجوم الإرهابي.



