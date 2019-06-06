تعرف على المكان الذي هرب إليه منفذي هجوم كمين العريش بعد تنفيذ عمليتهم الخسيسة
الخميس 06/يونيو/2019 - 12:03 ص
الفجر
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استيقظت مصر صباح الأربعاء، على فاجعة إرهابية، بالتزامن مع صلاة عيد الفطر، باستهداف إرهابيين لكمين أمني بالعريش أسفر عن إستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين خلال الهجوم الإرهابي.
وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 5 من العناصر الإرهابية خلال تصدي قوات الأمن للهجوم، كما أعلنت مساء الأربعاء، وقبل أن ينتهي اليوم الأول للعيد الذي شهد الكارثة، أعلنت وزارة الداخلية ثأرها للشهداء في بيان أكدت فيه أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش.
وأضافت "الداخلية"، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه أثناء محاصرتهم قاموا باطلاق النار بكثافة تجاة القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
لمشاهدة لحظة ثأر الداخلية وصور الإرهابيين بعد تصفيتهم:
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