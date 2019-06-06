محافظ الغربية يتقدم جنازتي شهيدي العريش من أبناء مركز بسيون (صور)

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تقدم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى للمحافظة، الجنازتين العسكريتين لشهيدا محافظة الغربية أبناء مركز بسيون اللذان إستشهدا فى الحادث الإرهابى الخسيس فجر اليوم بشمال سيناء.



جاء ذلك بعد تأديته صلاة الجنازة على روح الشهيد أمين شرطة محمد محمد السيد أحمد البربرى عقب صلاة العشاء بمسجد التوبة بقرية حصة إبيار مركز بسيون وكذا صلاة الجنازة على روح الشهيد مجند عبد الله ممدوح الصاوى بمسجد نور الإسلام بقرية قرانشو وذلك بمشاركة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والتشريعية والآلاف من الأهالى الذين خرجوا فى مشاهد جنائزية مهيبة لتشييع جثامين الشهداء إلى مثواهم الأخير رددوا خلالها عبارات مناهضة للإرهاب.



كما قدم محافظ الغربية واجب العزاء لأسر الشهداء داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان.



وأكد أن مصر ستظل آمنه ومستقره بفضل تضحيات أبنائها الشرفاء الذين يضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن الوطن، مشيرًا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة تزيد الشعب المصرى إصرار على دحر الإرهاب الأسود وإقتلاع جذوره.



يذكر أن محافظ الغربية قرر إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة محمد محمد السيد أحمد البربرى على المدرسة الثانوى العام الجارى إنشائها بقرية حصة إبيار وكذا إطلاق إسم الشهيد مجند عبد الله ممدوح الصاوى على مدرسة الوحدة الابتدائية بقرية قرانشو تخليدًا لذكراهم.