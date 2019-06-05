كيبا: أنا الأحق بحراسة مرمى إسبانيا.. وهذا سر تفوق الإنجليز
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:57 م
عمر عبدالعزيز
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علق الحارس الإسباني المتألق كيبا أريزابلاجا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، حول إن كان قد حان الوقت ليصبح الحارس الأساسي للمنتخب الإسباني.
وقال كيبا: "لا تسألني بل أسأل المدرب هذا السؤال، نحن 3 حراس وجميعنا نستطيع اللعب بشكل جيد جدًا، وعلاقتي مع دي خيا جيدة جدًا، كلًا منا يلعب في فريق كبير وكلما استطعنا نتحدث مع بعض ونجتمع، لا يوجد مشكلة".
وأضاف: "ترى النقاش الذي يدور في الإعلام بأنك تستحق اللعب أساسيًا؟ أعلم بأنه يتم الحديث عنه في الصحافة، أنا أتحدث كثيرًا مع دي خيا ولكننا لا نتحدث عمن يجب أن يلعب أو ما شابه، نحن نساعد بعضنا في التدريبات وعلاقتنا جيدة".
وواصل: "هل يخبرك أصدقائك بأنه يجب أن تكون الحارس الأساسي؟ نعم، ولكن هم أصدقائي لذا يجب عليهم قول ذلك! كلنا نرغب باللعب ولكن القرار يعود إلى المدرب ويجب أن نتقبل قراراته".
وتابع: "حارس المرمى يعاني بمفرده ويحتفل بمفرده، يجب أن تكون قويًا ذهنيًا ونفسيًا لتصبح حارس مرمى، كحارس مرمى تعيش مواقف صعبة والجميع يريد تسجيل الأهداف عليك وأنت تحاول أن تمنعهم، عليك أن تثق بنفسك وتكون قويًا ذهنيًا وتتطلع إلى الأمام دائمًا".
وأكمل: "أنا واثق وقوي ذهنيًا، من المهم أن تحافظ على هدوئك كحارس مرمى وتتعامل مع الضغط بشكل جيد".
واستطرد: "بعد موسمك الأول في إنجلترا بماذا تشعر؟ أصبحت أكثر خبرة، لعبت 57 مباراة هذا الموسم بين تشيلسي والمنتخب، لقد عشت وتكيفت مع كرة قدم مختلفة عن اللاليجا، أشارك كثيرًا ببناء الهجمات وتحسنت باللعب بقدمي، لغة جديدة وثقافة جديدة، موسمي الأول إيجابي للغاية".
وبسؤوال كيبا عن هيمنة البريميرليج على البطولات الأوروبية هذا الموسم، أجاب: "لقد لاحظت بأن التوب 6 جميعهم قدموا مستويات رائعة هذا الموسم، مستوى الفُرق واللاعبين عالي جدًا في إنجلترا".
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