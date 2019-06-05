الداخلية تثأر لشهداء هجوم كمين العريش الإرهابي (فيديو وصور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:43 م
الفجر
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أعلنت وزارة الداخلية، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش.
وأضافت "الداخلية"، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه أثناء محاصرتهم قاموا باطلاق النار بكثافة تجاة القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
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