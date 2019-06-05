الكشف عن حقيقة توقيع "عموري" مع العين لمدة 5 سنوات

كشفت تقارير صحفية، اليوم، حقيقة ما تردد عن عودة الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، صانع ألعاب فريق الهلال، لصفوف فريق العين.





وكانت أنباء ترددت في الساعات القليلة الماضية، عن توقيع “عموري” مع العين، لمدة 5 سنوات قادمة، ليستمر داخل جدران نادي “الزعيم” الإماراتي حتى عام 2024.





وبحسب ما أوردته صحيفة “الجزيرة”، فإن “عموري” لم يتخذ قرار لحسم مستقبله حتى الآن، مشيرةً أن اللاعب الإماراتي لم يتوصل إلى اتفاق مع الهلال أو العين.

وشددت الصحيفة في تقريرها، على أن “عموري” مازال يرتبط بعقدٍ مع الهلال يمتد حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل، وموضحةً أن اللاعب ملتزم بهذا العقد.





وانضم “عموري” لصفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من العين الإماراتي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، في صفقة صنفت بأنها الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.





ولم يستفيد فريق الهلال بخدمات عموري كثيراً، بعد أن ضربته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، اثناء مشاركته مع “الزعيم” أمام الشباب في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، ومازال في مرحلة التأهيل.



