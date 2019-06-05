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إحباط عملية انتحارية كبيرة لاستهداف المواطنين بالعراق

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:32 م
إحباط عملية انتحارية كبيرة لاستهداف المواطنين بالعراق
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وكالات
 
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية انتحارية كبيرة لاستهداف المواطنين بناحية البغدادي بالأنبار غرب البلاد.

وقالت المديرية في بيان: "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وتحقيق عنصر المفاجأة والسرعة بالتنفيذ تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 7 وبمشاركة نائب قائد الفرقة واستخبارات لواء 29 وفوج مغاوير الفرقة من إحباط عملية انتحارية كبيرة كانت تستهدف المواطنين الأبرياء بمناسبة عيد الفطر في ناحية البغدادي بالأنبار".

وأضافت أن العملية أسفرت عن "قتل 7 انتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة ويمتلكون أسلحة متنوعة وعبوات ناسفة وتشتبك معهم وتقتل آمر المجموعة المدعو (وسام عبد محمد) وتستولي على أسلحة ودراجة نارية وتقبر العملية قبل انطلاقها دون خسائر".

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية"، ولكن تعلن السلطات بين الحين والآخر عن القضاء عن بقايا خلايا تابعة للتنظيم.    


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