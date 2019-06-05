هاني رمزي: كل سنة وأنتم طيبين وأبطالنا الشهداء فى الجنة معيدين

نعى الفنان هاني رمزي، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، شهداء الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش جنوب العريش.









وعلق قائلًا: "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هقولكم كل سنه وأنتم طيبين ومصر دايما بخير وأبطالنا الشهداء فى الجنه معيدين ‎#تحيا_مصر".









وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع عدد من العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.



