هاني رمزي: كل سنة وأنتم طيبين وأبطالنا الشهداء فى الجنة معيدين
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:32 م
الفجر الفني
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نعى الفنان هاني رمزي، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، شهداء الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش جنوب العريش.
وعلق قائلًا: "هقولكم كل سنه وأنتم طيبين ومصر دايما بخير وأبطالنا الشهداء فى الجنه معيدين #تحيا_مصر".
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع عدد من العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.
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