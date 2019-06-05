رئيس جامعة المنصورة ينعي شهداء الواجب الوطني

نعى الدكتو اشرف محمد عبد الباسط - رئيس الجامعة، شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا صباح اليوم في هجوم إرهابي غادر على أحد الأكمنة الأمنية شمال غرب مدينة العريش بشمال سيناء، عقب أدائهم صلاة الفجر في أول أيام عيد الفطر المبارك.





وأكد رئيس الجامعة أنّ المصريين يقفون خلف أبنائهم من القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربها ضد الإرهاب، وحتى تطهير كامل تراب الوطن من شره واقتلاعه من جذوره السوداء، وشدد على تكاتف الجميع مع القوات المسلحة والدولة لاستكمال جهودها في مكافحة الإرهاب على الاتجاهات المحلية والدولية.



