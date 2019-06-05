عاجل.. "الداخلية" تثأر لشهداء الهجوم الإرهابي بالعريش

ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلا عن وزارة الداخلية، أنه يتم تتبع مسار هروب منفذي حادث العريش الإرهابي صباح اليوم أول أيام عيد الفطر، وتجري الداخلية تحديد مكان تواجدهم بحي المساعيد.





وأعلنت "الداخلية"، عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وضبط 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة.





وكانت أعلنت وزارة الداخلية مقتل 5 من العناصر الإرهابية خلال تصدى قوات الأمن لهجوم إستهدف كمين أمنى غرب العريش فجر اليوم الاربعاء، مما أسفر عن إستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين خلال الهجوم الإرهابي.