الترجي يرفض إعادة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال





أعلن نادي الترجي التونسي اعتراضه على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن إعادة مباراته أمام الوداد المغربي في إياب نهائي أبطال أفريقيا، والتي تم الاعلان عنها اليوم في الاجتماع الطارئ، الذي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الفرنسية باريس.





وقال نادي الترجي التونسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": قرار إعادة مباراة العودة على ملعب محايد غير مقبول"، ليعبر النادي التونسي عن موقفه من قرارات الاتحاد الأفريقي وتأكيده العزم على رفض القرارات وعدم الاعتراف بها".





وأكد نادي الترجي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" لجوئه لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية للاستئناف على قرارات الكاف، ووصف قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصدارة اليوم بالعار الكبير.





وأضاف نادي الترجي عبر حسابه على "تويتر": على أن الاتحاد الأفريقي سوف يخضع للعديد من الاستجوابات الأمنية في تونس بسبب قراراته.





وتعجب نادي الترجي من قرار إعادة اللقاء عقب انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا نظرًا للإجهاد الذي سوف يصيب لاعبي النادي التونسي المشاركين مع نسور قرطاج في أمم أفريقيا، وبالإضافة إلى رحيل بعض من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ما يعني عدم مشاركتهم في النهائي.



