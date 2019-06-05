مستشفى عفيف يعلن حالة النداء الأصفر إثر انقلاب حافلة وإصابة 20 شخصاً

أعلن مستشفى عفيف العام اليوم الاربعاء في تمام الساعه 11:57 ص حالة النداء الأصفر ” كود يلو CODE YELLOW ” وذلك اثر تلقي بلاغ لوقوع حادث انقلاب لحافلة تقل 52 شخصا.





وأوضح مدير العلاقات العامة الإعلام بمستشفى عفيف أ. سلطان المغيري ان المستشفى استقبل عدد 20 حالة تنوعة إصاباتها بين الخفيفة والمتوسطة وجميعها تلقت العلاج اللازم فيما كانت الكوادر الطبية والتمريضية بكامل جاهزيتها ولله الحمد بمتابعة مباشرة من صحة الرياض ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي ، وتم توجيه أربع فرق دعم من قبل مستشفى عفيف .



