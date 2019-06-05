مدرب هولندا يبعد دي ليخت عن برشلونة

أكد المدير الفني لهولندا، رونالد كومان، أنه تحدث منذ أسبوع مع مدافع أياكس الشاب، ماتيس دي ليخت، حول مستقبله، مشيراً إلى أنه نصحه بالانتقال للفريق الذي سيشارك معه بصفة أكبر.

أشار كومان خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة إنجلترا في نصف نهائي دوري الأمم، إلى أنه يرى أن الأفضل لدي ليخت أن يختار فريقاً يشارك معه بشكل مستمر، لأنها الطريقة الوحيدة للتطور"، ولكنه ذكَر بوجود عوامل أخرى مهمة، مثل "طريقة لعب الفريق".

وتابع: "عائلته ووكيله، وكل المحيطين به سيساعدونه على اتخاذ القرار المناسب"، مؤكداً أنه لن يفصح عما دار بينهما لأنه "سر".

وأردف: "أعتقد أن وصول فريقه أياكس لأبعد مرحلة ممكنة في دوري الأبطال، كن له دوراً هاماً في تطوره، لأنه واجه أفضل الفرق في العالم، كما أنه دي ليخت لاعب محترف بشكل كبير، وذكي للغاية، هو دائماً يبذل مجهود إضافي خلال التدريبات".