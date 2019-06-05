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الأزمات الدولية: دعم قطر وتركيا للوفاق سبب استمرار الحرب في ليبيا

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:52 م
الأزمات الدولية: دعم قطر وتركيا للوفاق سبب استمرار الحرب في ليبيا
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وكالات
 
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قالت"مجموعة الأزمات الدولية"، إن سبب جمود العمليات العسكرية في ليبيا، هو الدعم التركي والقطري إلى حكومة الوفاق، فيما توقعت مزيداً من التصعيد مستقبلاً في البلاد.

وساد الجمود عمليات القتال في طرابلس بعد شهرين من العملية العسكرية التي بدأها الجيش الوطني الليبي لاستعادة العاصمة من التشكيلات المسلحة الداعمة لحومة الوفاق، وفق ما ذكرت "بوابة إفريقيا" الإخبارية اليوم الأربعاء.
وأرجعت "مجموعة الأزمات الدولية" الجمود وتأخر الحسم في طرابلس إلى عدد من الأسباب، أولها اعتبار الجانبين للحرب في طرابلس صراعاً وجودياً لكليهما، حسب تقرير المجموعة.
أما السبب الثاني بحسب المجموعة فهو التدخل القطري والتركي لصالح التشكيلات المسلحة الموالية للوفاق، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد المعركة في طرابلس.
وتمثل التدخل في إرسال تركيا لمعدات عسكرية، ومقاتلين متطرفين من سوريا والعراق للقتال في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.
وعن عواقب الجمود الحالي، توقعت مجموعة الأزمات الدولية تصعيداً في المستقبل القريب، يُفضي إلى  "حرب بالوكالة ساحتها طرابلس".
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