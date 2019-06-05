ماذا يحتاج النصر في سوق الانتقالات الصيفية؟

يعيش فريق النصر حالة من الاستقرار على الجانبين الفني والإداري، بعد انتهاء الموسم المنصرم 2018-2019، والذي كلله بالتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وتوّج فريق النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن انتزعه من بين أنياب الهلال، صاحب الوصافة، الذي شهدت الجولات الأخيرة من البطولة المحلية صراعاً خاصاً بينهم للظفر بالكأس، حيث بلغ الفارق بينهما نقطة واحدة.





ويعتبر الاستقرار الفني والإداري المتواجد في نادي النصر، أحد أهم العوامل التي ستساعد فريق “العالمي” في الموسم الجديد، لمواصلة المنافسة على الألقاب وتحقيق الإنجازات.





ويعمل أصحاب القرار في نادي النصر بالفترة الحالية، رفقة الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، على تحديد احتياجاتها من اللاعبين، لتدعيم صفوف الفريق، قبل الدخول في مرحلة الإعداد للموسم الجديد.





ونجحت إدارة نادي النصر في إبرام أولى صفقات الفريق الصيفية، بعد أن أعلنت رسمياً تعاقدها مع صالح العباس، مهاجم فريق نجران، لبمثل “العالمي” لمدة 3 سنوات قادمة بدايةً من الموسم المقبل.





حراسة المرمى





سيتوجب على مسؤولي نادي النصر التخلص من الأسترالي براد جونز، والذي لم يقدم مستوى أفضل من وليد عبدالله، بالرغم من خبرته الكبيرة، فهو لم يظهر بالشكل المطلوب، لذلك يجب الاستفادة منه بعرضه للبيع، والتعاقد مع بديل محلي، بالإضافة لترك مقعداً للاعب آخر أجنبي في أي مركز آخر والاستفادة منه.





خط الدفاع





يمتلك فريق النصر خط دفاع قوي، ويسيطر الانسجام على اللاعبين الأربعة دائماً في أرض الملعب، وبالغرم من قلة مشاركات عمر هوساوي إلا أنه مع ذلك من أفضل اللاعبين، وكان يجب عدم التفريط في خدمات أي لاعب منهم، ولكن الإدارة لم تحافظ على خدمات برونو أوفيني، أحد أبرز اللاعبين في هذا المركز، ويعتبر رحيله خسارة كبيرة لـ”العالمي”، وسيكون من الصعب على مسؤولي النادي تعويضه بلاعب على نفس المستوى والكفاءة، لذلك يتوجب عليهم البحث عن بديل قوي.





خط الوسط





يتمتع فريق النصر بوجود لاعبين مميزين في خط الوسط، ولكن بيتروس ماتيوس يعاني من مشاركته في أكثر من مركز وقيامه بأكثر من مهامه، لذلك سيكون على إدارة “العالمي” التعاقد مع لاعب محور يتمتع بالنزعة الهجومية للربط مع البرازيلي جوليانو، وإراحة بيتروس، على أين يكون عبدالله الخيبري بديلاً.





خط الهجوم





كان يحتاج فريق النصر لتعزيز دكة البدلاء بمهاجم محلي، وبالفعل نجح في التعاقد مع عباس صالح هدّاف فريق نجران بالدرجة الأولى، والذي ينتظره تحدي خاص مع “العالمي”، نظراً لاختلاف الطموحات في المرحلة المقبلة، فبعد أن كان ينافس على الصعود مع فريق السابق، أصبح عليه التفكير في تحقيق البطولات.





المحترفون



