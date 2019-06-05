فينيسيوس جونيور يقصي جاريث بيل من ريال مدريد

يريد النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد يريد أن يلعب بالموسم المقبل وهو يحمل رقمه المفضل، فالبرازيلي يحب رقم "11" الذي يحمله الويلزي جاريث بيل الذي بات قريباً من مغادرة النادي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديفنسا سنترال" فإنه يبدو أن هذا الطلب سيكون معقداً بالنسبة لـ فينيسيوس، وذلك بسبب كثرة التحركات بالميركاتو الحالي.



