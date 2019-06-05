مقتل قيادي حوثي بارز في غارات للتحالف على الضالع

قتل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، في غارة لمقاتلات التحالف العربي على تحركات وتجمعات للانقلابيين في محافظة الضالع، جنوب البلاد.





وأكدت مصادر يمنية، أن الغارات أسفرت عن مصرع القيادي البارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعو سفيان القحيف، وعدد آخر من عناصر الميليشيا، وفق ما ذكر موقع "سبتمبر نت" اليوم الأربعاء.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في شمال مديرية قعطبة شمالي المحافظة.