ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل قيادي حوثي بارز في غارات للتحالف على الضالع

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:50 م
مقتل قيادي حوثي بارز في غارات للتحالف على الضالع
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قتل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، في غارة لمقاتلات التحالف العربي على تحركات وتجمعات للانقلابيين في محافظة الضالع، جنوب البلاد.

وأكدت مصادر يمنية، أن الغارات أسفرت عن مصرع القيادي البارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعو سفيان القحيف، وعدد آخر من عناصر الميليشيا، وفق ما ذكر موقع "سبتمبر نت" اليوم الأربعاء.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في شمال مديرية قعطبة شمالي المحافظة.
Advertisements
المزيد عن: مقتل قيادي غارات حوثي الضالع التحالف
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
3
x
20:45
1
سويسرا