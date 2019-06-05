إصلاح كسر بماسورة مياه بسهل حمزة بالجيزة‎

انتهت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية وفرق المرافق من إصلاح كسر بماسوره مياه بشارع سهل حمزة متفرع من شارع الملك فيصل.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار عمل فرق الطوارئ طوال ايام عيد الفطر للتعامل السريع مع اي احداث تطرأ.





وقد تم التنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي و تم الدفع علي الفور بفرق المرافق لاصلاح كسر الماسوره.



