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إصلاح كسر بماسورة مياه بسهل حمزة بالجيزة‎

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:44 م
إصلاح كسر بماسورة مياه بسهل حمزة بالجيزة‎
اصلاح كسر بماسورة مياة
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إسماعيل منطاوي
 
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انتهت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية وفرق المرافق من إصلاح كسر بماسوره مياه بشارع سهل حمزة متفرع من شارع الملك فيصل. 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار عمل فرق الطوارئ طوال ايام عيد الفطر للتعامل السريع مع اي احداث تطرأ.

وقد تم التنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي و تم الدفع علي الفور بفرق المرافق لاصلاح كسر الماسوره.

ولفت إلى أنه تم فتح وضخ المياه مجددا للمناطق التي تأثرت بالانقطاع خلال اعمال اصلاح الكسر  وتم اعاده الشئ الي اصله.
إصلاح كسر بماسورة مياه بسهل حمزة بالجيزة‎
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