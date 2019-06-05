نصائح صيفية: تجنبوا التعرض للشمس بهذا الوقت وبالغوا في شرب الماء





دعا الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، في توجيهات صيفية؛ إلى تجنب التعرض للشمس حين تكون الأشعة في ذروتها (من 10 ص حتى 3 م) وألا يكون الإنسان في العراء عندما يكون ظله أقصر من طوله.





وفي التفاصيل، نصح الدكتور "المسند" عبر تغريدة من حسابه بتويتر باستخدام نظارة شمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، والإكثار والمبالغة في شرب الماء".



