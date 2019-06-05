رئيس الحكومة: 'من يشكك في أمن تونس يتحمل مسؤوليته ولن نسلم في حق الترجي'

علق مساء اليوم الأربعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بإعادة مباراة نهائي كأس رابطة الأبطال الافريقية بين الترجي والوداد.

ودون الشاهد على صفحته الرسمية على الفايسبوك "اثر مهزلة الكاف :

#تحية لقواتنا الامنية مثال يحتدي به في العالم ومن يشكك في امن تونس يتحمل مسؤوليته

#تحية لجمهور الترجي علي انضباطه في المباراة الأخيرة

#لن نسلم في حق الترجي وفي حق اي جمعية تونسية