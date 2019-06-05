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عمر متولي ناعيا محمد نجم: البقاء لله في وفاة الأستاذ

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:32 م
عمر متولي ناعيا محمد نجم: البقاء لله في وفاة الأستاذ
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الفجر الفني
 
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نعى الفنان عمر مصطفى متولى، الفنان الكبير محمد نجم، والذى رحل عن عالمنا فجر اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 75 عاما.

وكتب متولى، في تدوينة عبر "تويتر": "‏‏‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الأستاذ ‎#محمد_نجم أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

قدم الفنان الكبير الراحل محمد نجم العديد من الأعمال المسرحية الكوميدية، من بينها "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، و"أولاد دراكولا"، و"البلدوزر" وغيرها.

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