"تضامن الدقهلية" تحتفل بعيد الفطر مع الأيتام والمسنين (صور)

شارك المحاسب السيد عبد الفتاح يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر المبارك الاحتفال بين الأيتام والمسنين، برفقة فريق عمل مكون من إدارة الأسرة والطفولة والعلاقات العامة والمكتب الفنى.





وزار وكيل الوزارة، دار الأمل للمسنين وجمعية المساعى الخيرية "مبرة الشناوى" للأيتام ومؤسسة تربية البنين وبيت الفضل للمسنين والبنات وجمعية فجر الإسلام للأيتام ببلقاس للبنين، وفجر الإسلام بنات ذوي احتياجات خاصة ومؤسسة البنات بجمعية تحسين الصحة بطلخا.





وواصل وكيل التضامن زيارته بجمعية أولادى بنات للأيتام التابعة لجمعية أسرة الخير بجوار موقف الثلاجة وتحسين الصحة ميت غمر والولاء مسنين ميت غمر ودار التقوى بمنيه سمنود



