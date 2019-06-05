"يوفيتش".. مدفع ريال مدريد الجديد يتفوق على مهاجمي أوروبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان النجم الدولي الكرواتي لوكا يوفيتش، هو مدفع هجومي يعمل على تحسين نفسه أكثر من إيكاردي، كين، سواريز وجريزمان.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يوفيتش مدفع هجومي، تأثر ريال مدريد بأسلوب لعبه وقبل كل شيء بإحصائياته، لأن أرقام المهاجم الأبيض الجديد تضعه في أعلى جدول الهدافين.





يوفيتش يترك أرقامه معززة بين أفضل المهاجمين في العالم مثل إيكاردي، كين، بنزيما، بياتيك، سواريز، ليفاندوفسكي وجريزمان، في الحقيقه، إنه يتفوق على الجميع ما عدا مهاجم بايرن في نسبة التهديف أو التمريرات الحاسمة من خلال الدقائق التي لعبها.



