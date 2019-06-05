مطار الغردقة الدولي يستقبل الرحلات بكحك العيد (صور)

استقبل مطار الغردقة الدولي عددًا من المسافرين مساء اليوم الأربعاء، بالورود وكحك العيد، وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك، وكان من الوافدين على رحلة مصر للطيران إلى مطار الغردقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ترافقها حفيدتها.





جاء ذلك عقب وصول رحلة على متن طائرة مصر للطيران تقل عددًا من المسافرين من بينهم الوزيرة، كما هنأ العاملين بمطار الغردقة المسافرين بمناسبة عيد الفطر المبارك.



