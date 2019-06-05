ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مطار الغردقة الدولي يستقبل الرحلات بكحك العيد (صور)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:29 م
مطار الغردقة الدولي يستقبل الرحلات بكحك العيد (صور)
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
استقبل مطار الغردقة الدولي عددًا من المسافرين مساء اليوم الأربعاء، بالورود وكحك العيد، وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك، وكان من الوافدين على رحلة مصر للطيران إلى مطار الغردقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ترافقها حفيدتها.

جاء ذلك عقب وصول رحلة على متن طائرة مصر للطيران تقل عددًا من المسافرين من بينهم الوزيرة، كما هنأ العاملين بمطار الغردقة المسافرين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يذكر أن الوزيرة وصلت مطار الغردقة مساء اليوم، بصحبة حفيدتها، وذلك لقضاء إجازة عيد الفطر بإحدى منتجعات الغردقة.
مطار الغردقة الدولي يستقبل الرحلات بكحك العيد (صور)
مطار الغردقة الدولي يستقبل الرحلات بكحك العيد (صور)
مطار الغردقة الدولي يستقبل الرحلات بكحك العيد (صور)
Advertisements
المزيد عن: مطار الغردقة كحك العيد عيد الفطر المبارك أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
3
x
20:45
1
سويسرا