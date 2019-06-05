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مصرع شاب غرقا في مصيف جمصة

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:28 م
مصرع شاب غرقا في مصيف جمصة
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محمد كشك
 
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لقي شاب في منتصف العقد الثاني من عمره غرقا في مصيف جمصة في محافظة الدقهلية أول أيام عيد الفطر المبارك.

كان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية تلقى اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع شاب غرقا في مصيف جمصة، حيث انتقلت قوة امنيه ورجال الانقاذ النهري وسيارة الاسعاف وتم انتشال جثة السيد عادل طلعت ١٦ سنة ومقيم بشربين.

وتم نقل الجثمان لمستشفي جمصة وجاء تقرير الطب الشرعي بان سبب الوفاة اسفيسكيا الغرق وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة.
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