مصرع شاب غرقا في مصيف جمصة

لقي شاب في منتصف العقد الثاني من عمره غرقا في مصيف جمصة في محافظة الدقهلية أول أيام عيد الفطر المبارك.





كان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية تلقى اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع شاب غرقا في مصيف جمصة، حيث ا نتقلت قوة امنيه ورجال الانقاذ النهري وسيارة الاسعاف وتم انتشال جثة السيد عادل طلعت ١٦ سنة ومقيم بشربين.



