نادي صيني يُخلص النصر من مهاجمه "المنبوذ"

يعمل مسؤولو نادي النصر، في الفترة الحالية، على تحديد احتياجاته من اللاعبين، وأسماء الراحلين عن صفوف “العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل بداية الموسم الجديد.





وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياض” السعودية، فإن نادي شانجهاي شينجوا الصيني، هو الذي يستهدف الحصول على توقيع موسى، لتعزيز قوته الهجومية في الفترة القادمة.





وأوضحت الصحيفة السعودية، أن إدارة نادي النصر تعمل حالياً على دراسة العرض المقدم للتخلي عن موسى، مشيرةً إلى أن مسؤولو “العالمي” تقترب من الموافقة نظراً لتراجع مستوى المهاجم النيجيري.

وعانى موسى خلال الموسم المنصرم 2018-2019، من انتقادات لاذعة أطلقتها الجماهير، بسبب عدم تقديم المهاجم النيجيري المستوى المطلوب وصيامه التهديفي لفترات طويلة، وأصبح منبوذاً لديهم.





وانضم المهاجم النيجيري صاحب الـ26 عاماً لصفوف النصر، قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي، في أغسطس العام الماضي، بعقدٍ يمتد 3 سنوات.





وشارك موسى في 24 مباراة مع النصر بالدوري السعودي للمحترفين، في الموسم المنصرم، وأحرز 7 أهداف وصنع مثلهم.



