بـ"ولاعة".. حريق يصيب شخصًا باختناق ويخلي 11 آخرين بـ"نزهة الطائف"





تسبب حريق، اشتعل في شقة سكنية في الطائف، في إخلاء 11 شخصًا، وإصابة آخر باختناق. فيما تمكنت فِرق إطفاء الدفاع المدني من السيطرة على مجريات الحريق. وقد علمت "سبق" بأن سبب حدوث الحريق عبث أطفال بولاعة.





وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى مساء اليوم الأربعاء بلاغًا عن نشوب حريق بحي النزهة بمحافظة الطائف؛ وتم تحريك الفِرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع.



