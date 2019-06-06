نشرة أخبار منتصف الليل.. غرق مركب على متنه أطفال في دمياط

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، غرق مركب على متنه أطفال في دمياط، فضلًا عن إلغاء رحلتين إلى الخرطوم.





غرقت مركب يستقلها مجموعة من الأطفال، مساء اليوم الأربعاء، في مياه ترعة بقرية الإسكندرية الجديدة على حدود محافظتي دمياط والدقهلية في اول ايام عيد الفطر المبارك، حيث فوجئ أهالي القرية بغرق المركب وسقوط الأطفال في الترعة.





قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتيها رقم MS 855 و MS 853 التي كان مقرر إقلاعهما مساء اليوم وباكر ظهرا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي .





أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه من المستهدف خلال العام المالى 2019-2020 البدء في توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة الى عدد كبير من المناطق والقرى والمدن التي لم يصلها الغاز من قبل على مستوى الجمهورية وذلك في اطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واحلاله محل البوتاجاز وبما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة اليهم، مشيرا الى أن توصيل الغاز الطبيعى لهذه المناطق سيطبق نظام التقسيط الميسر لتكلفة التوصيل بدون مقدم أو فوائد بقسط شهرى 30 جنيها على مدار 6 سنوات فى اطار مبادرة الوزارة للتيسير على المواطنين التي تم الإعلان عنها فى نهاية يوليو من العام الماضى وتستفيد منها المناطق التي يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة.





قال نائب مدير سابق لوكالة الأمم المتحدة الذرية، اليوم الأربعاء، إن إيران يمكنها صناعة قنبلة نووية خلال 6-8 أشهر.





أفرجت وزارة الداخلية صباح اليوم الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر المبارك، عن الغارمين والغارمات وبعض السجناء.



