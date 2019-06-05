أمن المنوفية: جنازة عسكرية للشهيد عمر القاضي في مسقط رأسه بأشمون

أعلن اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، عن تشييع جنازة الشهيد الملازم أول عمر القاضي في جنازة عسكرية بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية عقب وصول الجثمان إلى القرية.





وأضاف مدير أمن المنوفية في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجنازة العسكرية ستكون بحضور عدد من قيادات المديرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.





وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مقتل 5 عناصر إرهابية خلال الهجوم على كمين أمني بالعريش.





وأضافت، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن تعاملت مع العناصر الإرهابية المهاجمة، ما أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.



