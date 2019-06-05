مدافع النصر يقترب من الأهلي
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:22 م
Advertisements
Advertisements
اقترب مسؤولو نادي أهلي جدة، وأصحاب القرار، من التعاقد مع الدولي عمر هوساوي، مدافع فريق النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وتعمل إدارات الأندية في الفترة الحالية، على تحديد احتياجات الفرق، واللاعبين الراحلين في “ميركاتو الصيف، بعد انتهاء موسم 2018-2019، واستعداداً للموسم الجديد.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن مسؤولو القرار في النادي الأهلي، وضعوا هوساوي هدفاً للحصول على خدماته، من أجل تعزيز القوة الدفاعية لفريق “الراقي”.
Advertisements