مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر اليوم دوري الأمم الأوروبية.. رونالدو يسجل هدفا عالميا

لا تفوتوا فرصة مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مباشرة وحصرياً على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.





موعد مباراة البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية





مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر





- د 26 هدف للدون رونالدو من ركلة حرة مباشرة مذهلة سددها بينماه القوية استقرت يسار الحارس.



