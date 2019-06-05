يوفيتش يودع جماهير آينتراخت فرانكفورت برسالة مؤثرة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:18 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
وجه المهاجم الصربي لوكا يوفيتش المنتقل حديثا لريال مدريد رسالة إلى جماهير ناديه السابق أينتراخت فرانكفورت.
وكتب يوفيتش على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي :"أعزائي عشاق اينتراخت.. كما قرأتم بالفعل، سوف انتقل إلى ريال مدريد أود أن أغتنم هذه الفرصة للتواصل معكم هنا ببضع الكلمات".
وأضاف "لقد استمتعت حقًا في فرانكفورت حيث قابلت الكثير من الاشخاص الجيدين ولعبت في نادٍ رائع وما فعله المشجعون شيء مميز للغاية".
وتابع "يوفيتش: أن نفخر بإنجازاتنا، ولن أنسى أبداً موسم الدوري الأوروبي هذا! وبالطبع يجب تسليط الضوء على الفوز بكأس المانيا 2017/2018 في برلين، لهذا السبب ليس من السهل بالنسبة لي أن أغادر فرانكفورت".
وواصل "ومع ذلك ، فإن ريال مدريد يفتح لي بابًا كبيرًا لأصبح لاعب كرة قدم أكبر. كل طفل لديه هذا الحلم باللعب في هذا النادي، وحلمي يتحقق الآن".
وأتم "أود أن أشكر النادي بأكمله والمشجعين العظماء، شكرا لمنحي الفرصة لتطوير شخصيتي، شكرا لدعمكم، سيكون لكم دائما مكان في قلبي".
Advertisements