يوفيتش يودع جماهير آينتراخت فرانكفورت برسالة مؤثرة

وجه المهاجم الصربي لوكا يوفيتش المنتقل حديثا لريال مدريد رسالة إلى جماهير ناديه السابق أينتراخت فرانكفورت.





وكتب يوفيتش على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي :"أعزائي عشاق اينتراخت.. كما قرأتم بالفعل، سوف انتقل إلى ريال مدريد أود أن أغتنم هذه الفرصة للتواصل معكم هنا ببضع الكلمات".





‏وأضاف "لقد استمتعت حقًا في فرانكفورت حيث قابلت الكثير من الاشخاص الجيدين ولعبت في نادٍ رائع وما فعله المشجعون شيء مميز للغاية".





وتابع "يوفيتش: أن نفخر بإنجازاتنا، ولن أنسى أبداً موسم الدوري الأوروبي هذا! وبالطبع يجب تسليط الضوء على الفوز بكأس المانيا 2017/2018 في برلين، لهذا السبب ليس من السهل بالنسبة لي أن أغادر فرانكفورت".





وواصل "ومع ذلك ، فإن ريال مدريد يفتح لي بابًا كبيرًا لأصبح لاعب كرة قدم أكبر. كل طفل لديه هذا الحلم باللعب في هذا النادي، وحلمي يتحقق الآن".





‏وأتم "أود أن أشكر النادي بأكمله والمشجعين العظماء، شكرا لمنحي الفرصة لتطوير شخصيتي، شكرا لدعمكم، سيكون لكم دائما مكان في قلبي".



