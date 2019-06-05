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يوفيتش يودع جماهير آينتراخت فرانكفورت برسالة مؤثرة

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:18 م
يوفيتش يودع جماهير آينتراخت فرانكفورت برسالة مؤثرة
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علي نبوي
 
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وجه المهاجم الصربي لوكا يوفيتش المنتقل حديثا لريال مدريد رسالة إلى جماهير ناديه السابق أينتراخت فرانكفورت.

وكتب يوفيتش على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي :"أعزائي عشاق اينتراخت.. كما قرأتم بالفعل، سوف انتقل إلى ريال مدريد أود أن أغتنم هذه الفرصة للتواصل معكم هنا ببضع الكلمات".

‏وأضاف "لقد استمتعت حقًا في فرانكفورت حيث قابلت الكثير من الاشخاص الجيدين ولعبت في نادٍ رائع وما فعله المشجعون شيء مميز للغاية".

وتابع "يوفيتش: أن نفخر بإنجازاتنا، ولن أنسى أبداً موسم الدوري الأوروبي هذا! وبالطبع يجب تسليط الضوء على الفوز بكأس المانيا 2017/2018 في برلين، لهذا السبب ليس من السهل بالنسبة لي أن أغادر فرانكفورت".

وواصل "ومع ذلك ، فإن ريال مدريد يفتح لي بابًا كبيرًا لأصبح لاعب كرة قدم أكبر. كل طفل لديه هذا الحلم باللعب في هذا النادي، وحلمي يتحقق الآن".

‏وأتم "أود أن أشكر النادي بأكمله والمشجعين العظماء، شكرا لمنحي الفرصة لتطوير شخصيتي، شكرا لدعمكم، سيكون لكم دائما مكان في قلبي".

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