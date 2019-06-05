يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر yalla shoot new كورة لايف مباراة البرتغال مباشر رابط ronaldo goal













نتابع سوياً مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر وذلك ضمن نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية حيث أن المنتخب البرتغال قد تأهل لدور نصف النهائي بعدما أن صعد كأول مجموعتة التي ضمت المنتخب الإيطالي والمنتخب البولندي, الحال ذاتة ينطبق علي المنتخب السويسري الذي قد تأهل هو الأخر كأول مجموعتة التي ضمت المنتخب البلجيكي والمنتخب الإيسلندي.





البرتغال قد حقق نتائج مخيبة للأمال خلال مشوارة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 حيث قد خاض مباراتين أمام المنتخب الأوكراني والمنتخب الصربي وقد حقق التعادل خلال المباراتين مما هناك الجماهير البرتغالية تشن هجوم حاد علي المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس بالإخص أن المنتخب البرتغالي قد حقق أيضا نتائج مخيبة للأمال خلال مشاركتة الأخيرة بكأس العالم روسيا 2018.





المنتخب البرتغالي خلال مواجهتين أوكرانيا وصربيا قد ظهر لدي عقم هجومي علي الرغم من تواجد كريستيانو رونالدو بشكل أساسي ولكن بالتأكيد ليس من المنطقي أن يعتمد فريق علي لاعب وحيد, منتخب البرتغال خلال مواجهتي أوكرانيا وصربيا قد نجح في السطرة والأستحواذ علي الكرة ولكن الفعالية الهجومية كانت ضعيفة للغاية.